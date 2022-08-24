Німецька економіка зазнаватиме втрат, доки не позбавиться залежності від газу з Росії, – DIW

Німецька економіка зазнаватиме збитків внаслідок російського вторгнення в Україну ще кілька років, допоки не стане незалежною від постачання енергоресурсів з РФ.

Про це президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер заявив в інтерв'ю агентству Reuters, повідомляє Deutsche Welle.

Він зауважив, що якщо на початку 2022 року в Німеччині вважали за можливе зростання ВВП на 4,5%, то зараз воно прогнозується не більше ніж на 1,5%.

Очільник DIW наголосив, що негативний вплив війни на німецьку економіку відчуватиметься ще найближчі два-три роки - доти, доки Німеччина не стане дійсно незалежною від постачання газу з РФ, що буде можливим не раніше 2025 року.

"За грубими оцінками, ми говоримо про 4-5 відсоткові пункти ВВП, які втратимо", - зазначив Фрацшер, уточнивши, що йдеться про суму приблизно 150-200 млрд євро.

Водночас президент DIW зазначив, що загроза рецесії у ФРН у другому півріччі "висока і з тенденцією зростання", скорочення ВВП можливе вже у поточному кварталі.

Проте небезпеки глибокої рецесії на даний момент він не бачить. За словами Фрацшера, ситуація в німецькій економіці буде не такою драматичною, як на початку пандемії коронавірусу.

"Можливо, ми станемо свідками незвичайної рецесії, за якої не буде зростання безробіття, але значно знизиться приватне споживання і тим самим рівень життя надзвичайно великої кількості людей", - зазначив він.

При цьому головною причиною рецесії будуть високі ціни на енергоносії.

"Це призведе до того, що компанії менше інвестуватимуть, а головне - споживачі менше витрачатимуть", - вважає Фрацшер.