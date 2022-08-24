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Німецька економіка зазнаватиме втрат, доки не позбавиться залежності від газу з Росії, – DIW
16:57 24.08.2022 |
Німецька економіка зазнаватиме збитків внаслідок російського вторгнення в Україну ще кілька років, допоки не стане незалежною від постачання енергоресурсів з РФ.
Про це президент Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фрацшер заявив в інтерв'ю агентству Reuters, повідомляє Deutsche Welle.
Він зауважив, що якщо на початку 2022 року в Німеччині вважали за можливе зростання ВВП на 4,5%, то зараз воно прогнозується не більше ніж на 1,5%.
Очільник DIW наголосив, що негативний вплив війни на німецьку економіку відчуватиметься ще найближчі два-три роки - доти, доки Німеччина не стане дійсно незалежною від постачання газу з РФ, що буде можливим не раніше 2025 року.
"За грубими оцінками, ми говоримо про 4-5 відсоткові пункти ВВП, які втратимо", - зазначив Фрацшер, уточнивши, що йдеться про суму приблизно 150-200 млрд євро.
Водночас президент DIW зазначив, що загроза рецесії у ФРН у другому півріччі "висока і з тенденцією зростання", скорочення ВВП можливе вже у поточному кварталі.
Проте небезпеки глибокої рецесії на даний момент він не бачить. За словами Фрацшера, ситуація в німецькій економіці буде не такою драматичною, як на початку пандемії коронавірусу.
"Можливо, ми станемо свідками незвичайної рецесії, за якої не буде зростання безробіття, але значно знизиться приватне споживання і тим самим рівень життя надзвичайно великої кількості людей", - зазначив він.
При цьому головною причиною рецесії будуть високі ціни на енергоносії.
"Це призведе до того, що компанії менше інвестуватимуть, а головне - споживачі менше витрачатимуть", - вважає Фрацшер.
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