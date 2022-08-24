Фінансові новини
- |
- 24.08.22
- |
- 21:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки і трейдери відмовилися працювати з найбільшим в Індії покупцем російської нафти, - Reuters
14:34 24.08.2022 |
Багато світових нафтотрейдерів і банків припинили співпрацю з індійською нафтопереробною компанією Nayara Energy, дочірньою компанією "Роснефти". Вони стурбовані санкціями Заходу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сама по собі Nayara не піддавалася санкціям в рамках міжнародної відповіді на війну, але проти "Роснефти" діють санкції. Російському енергетичному гіганту належить близько 49% Nayara, другого за величиною приватного нафтопереробного підприємства Індії, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорціуму, очолюваному Trafigura Group і російською інвестиційною групою UCP, належить 49,13%.
За словами одного з джерел, більшість торгових фірм, включаючи Vitol і Glencore, а також виробники в Канаді, Латинській Америці і Європі, відмовилися безпосередньо продавати нафту Nayara.
Вони сказали, що Nayara тепер залежить від державних близькосхідних виробників, китайських трейдерів, компаній, що постачають російську нафту, а також місцевих виробників сирої нафти для свого нафтопереробного заводу Vadinar в західному штаті Гуджарат потужністю 400 тисяч барелів на день.
"Компанії стає все важче", - сказав один з джерел, додавши, що компанія не може застрахуватися.
Компанії, які відмовилися співпрацювати з Nayara, включають Phillips, Occidental Petroleum, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol і TotalEnergies.
Банки та інші фірми, які відмовилися працювати над новими позиціями хеджування для Nayara, включають Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan, французьку Engie, а також основні банківські підрозділи Mitsubishi UFJ Financial Group і Sumitomo Mitsui Financial Group.
Nayara, на частку якої припадає 8% нафтопереробних потужностей Індії, заявила, що має давні стосунки зі своїми постачальниками, працює з різноманітним набором постачальників і має відповідні контракти на закупівлю сирої нафти.
Nayara була ключовим покупцем російської нафти, скуповуючи продукт зі знижкою, якого уникали деякі західні компанії і країни. Збільшення обсягів споживання російської нафти допомогли Nayara збільшити квартальний прибуток до рекордних 446 млн доларів у квітні-червні.
Деякі з вищих посадових осіб Nayara, в тому числі фінансовий директор, покинули компанію після того, як західні країни почали вводити санкції проти Росії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
|Можливий удар по Печерських пагорбах: Чи ризикне путін остаточно закопати росію
|Зеленський різко відповів на пропозицію завезти МАГАТЕ з боку Криму
|Мінкульт та агенція Banda оскандалилися з новим жестом Тризуба Незалежності
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|РФ пропонує країнам Азії довгострокові нафтові контракти з великими знижками – Bloomberg
|Італія восени 2024 року може звести споживання російського газу до нуля - Драгі
|Європі можуть загрожувати ще три місяці посухи
|Джонсон у Києві оголосив про виділення £54 млн військової допомоги Україні
|Єврокомісія запровадить обмеження на рибальство в Балтійському морі
|Німецька економіка зазнаватиме втрат, доки не позбавиться залежності від газу з Росії, – DIW
Бізнес
|Найбільша авіакомпанія світу замовила 20 надзвукових лайнерів Overture
|Mazda 3 та CX-30 перейдуть на гібридні двигуни
|Європейська космічна агенція розглядає ракети SpaceX як заміну російським «Союзам»
|SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
|Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні
|Космічні сили США залучили робоособак до патрулювання мису Канаверал
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася