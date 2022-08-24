Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки і трейдери відмовилися працювати з найбільшим в Індії покупцем російської нафти, - Reuters

 

Багато світових нафтотрейдерів і банків припинили співпрацю з індійською нафтопереробною компанією Nayara Energy, дочірньою компанією "Роснефти". Вони стурбовані санкціями Заходу у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сама по собі Nayara не піддавалася санкціям в рамках міжнародної відповіді на війну, але проти "Роснефти" діють санкції. Російському енергетичному гіганту належить близько 49% Nayara, другого за величиною приватного нафтопереробного підприємства Індії, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорціуму, очолюваному Trafigura Group і російською інвестиційною групою UCP, належить 49,13%.

За словами одного з джерел, більшість торгових фірм, включаючи Vitol і Glencore, а також виробники в Канаді, Латинській Америці і Європі, відмовилися безпосередньо продавати нафту Nayara.

Вони сказали, що Nayara тепер залежить від державних близькосхідних виробників, китайських трейдерів, компаній, що постачають російську нафту, а також місцевих виробників сирої нафти для свого нафтопереробного заводу Vadinar в західному штаті Гуджарат потужністю 400 тисяч барелів на день.

"Компанії стає все важче", - сказав один з джерел, додавши, що компанія не може застрахуватися.

Компанії, які відмовилися співпрацювати з Nayara, включають Phillips, Occidental Petroleum, Cepsa, Equinor, Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol і TotalEnergies.

Банки та інші фірми, які відмовилися працювати над новими позиціями хеджування для Nayara, включають Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan, французьку Engie, а також основні банківські підрозділи Mitsubishi UFJ Financial Group і Sumitomo Mitsui Financial Group.

Nayara, на частку якої припадає 8% нафтопереробних потужностей Індії, заявила, що має давні стосунки зі своїми постачальниками, працює з різноманітним набором постачальників і має відповідні контракти на закупівлю сирої нафти.

Nayara була ключовим покупцем російської нафти, скуповуючи продукт зі знижкою, якого уникали деякі західні компанії і країни. Збільшення обсягів споживання російської нафти допомогли Nayara збільшити квартальний прибуток до рекордних 446 млн доларів у квітні-червні.

Деякі з вищих посадових осіб Nayara, в тому числі фінансовий директор, покинули компанію після того, як західні країни почали вводити санкції проти Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3053
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 13:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8694  0,06 0,15 40,7642  0,02 0,04
EUR 39,6710  0,09 0,23 40,8394  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес