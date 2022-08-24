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Японія розвиватиме ядерну енергетику, будуватиме нові реактори - прем'єр
14:20 24.08.2022 |
Японія займеться розвитком ядерної енергетики, зокрема проєктуванням і будівництвом нових реакторів, що необхідно для створення "зеленої" економіки, заявив у середу японський прем'єр Фуміо Кісіда.
"Ядерна енергетика та відновлювані джерела енергії є виключно важливими, щоб продовжувати здійснювати "зелену трансформацію" економіки", - наводить його слова The Japan Times.
Він зазначив, що Японія з літа 2023 знову запустить ще сім ядерних реакторів. Таким чином, кількість реакторів, які повернуться до роботи після аварії на АЕС "Фукусіма-1" у березні 2011 року, зросте до 17 з 33.
Також японським ЗМІ стало раніше відомо, що Токіо планує збільшити термін роботи реакторів із нинішнього ліміту у 60 років для забезпечення стабільного постачання енергії та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.
До цього японський уряд поставив за мету досягти в 2030 фінансовому році частки ядерної енергетики в 20-22% в енергетичному балансі країни.
The Japan Times нагадує, що японська влада цього року зіткнулася з браком палива для генерації електроенергії, а також аномальною спекою, яка погіршила ситуацію. Токіо двічі довелося мати справу з кризою в електропостачанні, зокрема наприкінці червня під час найсильнішої за сторіччя спеки.
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