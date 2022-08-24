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АНАЛІТИКА

Британія вперше не імпортувала паливо з Росії

 

Велика Британія вперше за всю історію не імпортувала паливо з Росії після введення санкцій у зв'язку із вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

За даними Управління національної статистики, у червні імпорт товарів також впав до 33 мільйонів фунтів стерлінгів, що є найнижчим рівнем початку реєстрації в січні 1997 року.

Імпорт усіх товарів упав порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого, що передував вторгненню.

Хоча експорт у Росію трохи зріс у червні порівняно з попереднім місяцем, його обсяг знизився на 168 млн фунтів стерлінгів, приблизно на 67% порівняно із середньомісячним показником за 12 місяців до лютого.

Експорт більшості товарів суттєво впав до червня, причому експорт машин і транспортного обладнання впав на 118 мільйонів фунтів стерлінгів, або на 91%.

Хімікати були єдиним товаром, який експортувався до Росії за цей період, завдяки збільшенню на 39,1 мільйона фунтів стерлінгів (61,8%) експорту лікарських засобів і фармацевтичних продуктів, на які не поширюються санкції.
 

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