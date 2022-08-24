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Росія обіцяє відновити транзит нафти з Казахстану за місяць
15:50 24.08.2022 |
Каспійський трубопровідний консорціум, який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану через РФ, назвав терміни ремонту двох причалів після зупинки через тріщини. Про це пише «РБК» із посиланням на заяву компанії.
Зазначється, що ремонт одного виносного причального пристрою морського нафтового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) триватиме місяць.
«Напередодні КТК тимчасово вивів з експлуатації ВПП-1 та ВПП-2.
Оператор розраховує обстежити єдиний робочий виносний причал до 26 серпня. Для цього ведуться переговори з відправниками вантажу про зміну графіка відвантажень нафти», - йдеться у повідомленні.
«ВПП-3 зараз працює в інтенсивному режимі, виконуючи досить щільний графік відвантаження нафти, а для обстеження нам необхідно знайти вікно для проведення водолазного обстеження. Наразі перерви у відвантаженні є лише вночі, коли водолазні роботи неможливі», - заявили в компанії.
Причал, що залишився, може забезпечити навантаження до 3,5 млн т нафти на місяць.
Нагадаємо, Каспійський трубопровідний консорціум, який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану, вдруге за літо оголосив про зниження експорту нафти за заявками відправників вантажу.
Зниження експорту там пояснили пошкодженням двох нафтоналивних причалів.
Консорціум заявив, що загалом використовує три виносні причальні пристрої (ВПП) і в серпні водолази виявили тріщини в корпусах двох таких пристроїв. КТК звернувся до їхнього виробника - компанії IMODCO і класифікаційного товариства ABS, що контролює експлуатацію.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти в обхід РФ - після того, як російський суд зобов'язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність на 30 днів.
Казахстан з вересня продаватиме частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану Баку-Тбілісі-Джейхан, оскільки країна шукає альтернативи Каспійському трубопровідному консорціуму (КТК), який росія погрожувала закрити.
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