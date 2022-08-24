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Німеччина розраховує почати отримувати водневе паливо з Канади у 2025 році
10:31 24.08.2022 |
Канада та Німеччина підписали угоду, покликану започаткувати постачання канадського водневого палива Берліну, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Майбутнє за воднем: ми створимо спільний ринок з Канадою до 2025 року. Я радий укладеній сьогодні угоді. Йдеться про інвестування та побудову ланцюжків поставок. Дякую прем'єру Джастіну Трюдо: Канада є сильним партнером та великим другом", - написав Шольц у соцмережі.
Про експорт водню також повідомив у своєму мікроблозі у твіттері прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Канада може бути надійним постачальником екологічно чистої енергії. Сьогодні, побачивши приклади канадських водневих інновацій, ми оголосили про плани експорту чистого водню до Німеччини до 2025 року", - написав він.
У свою чергу, Associated Press повідомило, що "перші постачання водню очікуються вже за три роки".
Агентство уточнює, що канадська компанія планує побудувати завод із нульовим рівнем викидів, який використовуватиме енергію вітру для виробництва водню та аміаку на експорт.
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