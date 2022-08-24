Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина розраховує почати отримувати водневе паливо з Канади у 2025 році

 

Канада та Німеччина підписали угоду, покликану започаткувати постачання канадського водневого палива Берліну, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Майбутнє за воднем: ми створимо спільний ринок з Канадою до 2025 року. Я радий укладеній сьогодні угоді. Йдеться про інвестування та побудову ланцюжків поставок. Дякую прем'єру Джастіну Трюдо: Канада є сильним партнером та великим другом", - написав Шольц у соцмережі.

Про експорт водню також повідомив у своєму мікроблозі у твіттері прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада може бути надійним постачальником екологічно чистої енергії. Сьогодні, побачивши приклади канадських водневих інновацій, ми оголосили про плани експорту чистого водню до Німеччини до 2025 року", - написав він.

У свою чергу, Associated Press повідомило, що "перші постачання водню очікуються вже за три роки".

Агентство уточнює, що канадська компанія планує побудувати завод із нульовим рівнем викидів, який використовуватиме енергію вітру для виробництва водню та аміаку на експорт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2980
  0,2706
 0,74

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8093  0,10 0,25 40,7486  0,15 0,36
EUR 39,7607  0,14 0,34 41,0046  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес