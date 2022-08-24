Туреччина звинуватила Грецію у перешкоджанні її авіації під час навчань НАТО

Туреччина звинуватила Грецію у "цькуванні" своїх військових пілотів під час проведення "важливих навчань" Північноатлантичного Альянсу, у зв'язку з чим викликала грецького військового аташе і звернулася через дипломатичні канали до союзників по НАТО.

Як передає "Європейська правда", про це у вівторок повідомило агентство Anadolu з посиланням на джерела в міністерстві оборони Туреччини.

Згідно з турецькою версією, грецькі винищувачі F-16 свідомо заблокували маневри турецьких літаків тієї ж моделі, пролетівши в зоні роботи радара. Після того, як Анкара "дала необхідну відповідь", Греція відвела свої літаки.

Після цього, як повідомляє Anadolu, міністерство оборони Туреччини повідомило про ситуацію структури НАТО, а турецьке МЗС викликало військового аташе Греції й "здійснило дипломатичну ініціативу із зацікавленими сторонами".

Водночас міністерство оборони Греції у вівторок заперечило твердження Анкари і заявило, що невідомі літаки "без попереднього повідомлення" залетіли у грецький повітряний простір, де мав відбутися оглядовий політ американського бомбардувальника B-52.

"Чотири винищувачі F-16 повітряних сил, які були негайно підняті в повітря з Криту, визначили, що невідомими цілями були озброєні турецькі винищувачі F-16, які було перехоплено відповідно до міжнародних правил і стандартної практики", - йдеться в повідомленні.

"Компетентні органи НАТО і США було поінформовані про ситуацію. Будь-який інший опис фактів є неправдою", - додали у грецькому відомстві.

Хоча і Греція, і Туреччина є членами НАТО, між ними десятиліттями тривають суперечки щодо низки питань, зокрема територіальних претензій в Егейському морі й тамтешнього повітряного простору.

У 2020 році спалахнула напруженість через розвідувальне буріння в районах Середземного моря, де Греція та Кіпр претендують на виключні економічні зони, що призвело до військово-морського протистояння.

Туреччина звинуватила Грецію в порушенні міжнародних угод шляхом мілітаризації островів в Егейському морі. Афіни стверджують, що їм необхідно захистити острови, багато з яких розташовані поблизу турецького узбережжя, від потенційної атаки військових десантних кораблів Туреччини.