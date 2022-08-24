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АНАЛІТИКА

Греція розширить огорожу на кордоні з Туреччиною через інцидент із нелегальними мігрантами

 

Урядова рада національної безпеки Греції (KYSEA) на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом у вівторок вирішила збільшити довжину огорожі на кордоні з Туреччиною, що пролягає вздовж річки Еврос, на 80 кілометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Proto Thema.

Причиною такого кроку грецька влада назвала "нову стратегію Туреччини" щодо сухопутних кордонів, яка призвела до збільшення потоку нелегальних мігрантів із турецької території до Греції.

Зокрема Анкару звинуватили в "зрежисованому" епізоді 15 серпня, коли грецька поліція знайшла 35 сирійців і трьох палестинців, серед яких одна вагітна жінка і семеро дітей, які ховалися на території Греції після перетину річки з Туреччини. Згідно з їхніми свідченнями, турецька військова поліція спонукала їх потрапити на територію Греції, де їх зрештою затримали.

Для протидії цьому було вирішено поступово поширювати огорожу вздовж усієї річки Еврос. Розширення здійснюватиметься за рахунок національних ресурсів, водночас Греція подала заявку до Європейської комісії й очікує отримати фінансування ЄС.

"Треба бути розумними", - цитує Proto Thema учасників зустрічі KYSEA, серед яких були міністри закордонних справ, оборони, голови Генерального штабу національної оборони Греції, а також керівники інших провідних міністерств.

У 2021 році Греція завершила будувати огорожу на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км вздовж річки Еврос, щоб запобігти спробам прохачів притулку потрапити до Європи після захоплення талібами Афганістану.

Попри це, в останні місяці тисячі людей намагалися перетнути Еврос, користуючись низьким рівнем води влітку. Агентство ООН у справах біженців повідомило про 3225 зареєстрованих прибуттів до Греції через сухопутний кордон в Евросі цього року.
 

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