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АНАЛІТИКА

Росія всупереч санкціям майже досягла довоєнного експорту алмазів, - Bloomberg

 

Російська Федерація всупереч західним санкціям відновила обсяги експорту алмазів майже до довоєнного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що на частку російської компанії "Алроса" припадає близько третини світових поставок алмазної сировини. І після введення західних санкцій на імпорт різко піднялися ціни на дрібні та дешевші діаманти.

Однак через деякий час експорт алмазів "Алроси" перевищив позначку 250 млн доларів на місяць. Ця цифра лише приблизно на 50-100 млн доларів нижче того рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Продажі поновилися, оскільки деяким індійським банкам стало зручніше проводити транзакції у валютах, відмінних від доларів США", - пише видання з посиланням на джерела.

Велика частина російських алмазів направляється в Індію, яка є найбільшим центром обробки і ограновування дорогоцінних каменів. При цьому джерела відзначають, що європейські клієнти також купують ці алмази.

Через побоювання санкцій угоди укладаються в "абсолютній тиші", що незвично навіть за закритими стандартами алмазного світу, відомого своєю скритністю. Сама "Алроса" припинила публікувати будь-яку інформацію про свої продажі.

Нагадаємо, відомий ювелірний дім Tiffany & Co відмовився купувати російські діаманти і алмази ще в березні 2022 року.

А видання NYT писало, що Україна та її західні союзники вимагають визнати російські алмази "кривавими", оскільки доходи від їх продажу йдуть на фінансування війни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Індія
 

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