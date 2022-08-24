Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У росіян при в'їзді в країни Балтії можуть запитати «чий Крим», - МЗС Литви

 

Росіяни, які бажають перетнути кордон країн Балтії, можуть бути не допущені для в'їзду, якщо не висловляться проти війни і не визнають Крим українським.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литва Габріелюс Ландсбергіс.

Як заявив Міністр, якщо ЄС не домовиться про невидачу туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.
За його словами, співробітники прикордонної служби мають повне право цікавитися у громадян РФ їх позицією щодо агресії Росії в Україні, а також уточнювати "чий Крим".

"Виходячи з відповіді, що людина, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що, на його думку, Крим не окупований, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки", - заявив Ландсбергіс.

Він підкреслив, що саме цей фактор може стати причиною для відмови у в'їзді.

Глава МЗС Литви раніше виступив за негайне анулювання шенгенських віз для росіян через війну в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Литва, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2980
  0,2706
 0,74

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8093  0,10 0,25 40,7486  0,15 0,36
EUR 39,7607  0,14 0,34 41,0046  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес