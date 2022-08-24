У росіян при в'їзді в країни Балтії можуть запитати «чий Крим», - МЗС Литви

Росіяни, які бажають перетнути кордон країн Балтії, можуть бути не допущені для в'їзду, якщо не висловляться проти війни і не визнають Крим українським.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литва Габріелюс Ландсбергіс.

Як заявив Міністр, якщо ЄС не домовиться про невидачу туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.

За його словами, співробітники прикордонної служби мають повне право цікавитися у громадян РФ їх позицією щодо агресії Росії в Україні, а також уточнювати "чий Крим".

"Виходячи з відповіді, що людина, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що, на його думку, Крим не окупований, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки", - заявив Ландсбергіс.

Він підкреслив, що саме цей фактор може стати причиною для відмови у в'їзді.

Глава МЗС Литви раніше виступив за негайне анулювання шенгенських віз для росіян через війну в Україні.