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АНАЛІТИКА

Лише 3% виборців Орбана винуватять Росію у війні в Україні

 

В Угорщині лише 3% провладних виборців вважають Росію відповідальною за війну в Україні.

Такими є результати опитування IDEA Institute, які наводить портал 24.hu, передає "Європейська правда".

Опитування показало, що 3 відсотки симпатиків Fidesz-KDNP вважають Росію відповідальною за війну, і лише 2 відсотки вважають, що Росія несе першочергову відповідальність за те, що миру між сторонами не було досягнуто навіть через півроку.

Україну у вибуху війни звинувачують у чотири рази більше симпатиків Орбана - 12%.

В той же час більшість прихильників опозиційної коаліції (64%) звинувачують росіян у війні і тому, що мир досі не досягнутий(61%).

Виборці партії Орбана здебільшого вважають, що Сполучені Штати несуть основну відповідальність за війну - таких 49%.

Прихильники різних партій сходяться на думці, що ЄС став гіршим у результаті російсько-української війни.

Серед виборців з різними партійними уподобаннями також існує консенсус щодо побоювань, пов'язаних з війною: більшість із них найбільше тривожить зростання вартості життя та високі ціни на енергоносії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що поки немає прямих російсько-американських переговорів, шансів на припинення війни в Україні мало.
 

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