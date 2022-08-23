Німеччина достроково виконала план Єврокомісії з заповнення газосховищ на 80%

Німеччина достроково виконала план Європейської комісії щодо заповнення підземних сховищ газу на 80%. Станом на 21 серпня вони заповнені на 80,14%, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

У самій Німеччині встановили собі планку: на 95% до 1 листопада.

Директор об'єднаного газового хабу Німеччини Trading Hub Europe Торстен Франк прогнозує, що цей показник буде досягнутий, хоча й з певними регіональними відмінностями. "До листопада ми зможемо заповнити багато сховищ на 95%, але не всі", - сказав він у вівторок газеті Rheinische Post.

За його словами, хоча загального дефіциту газу в Німеччині не буде, у деяких місцевостях він можливий. Але загалом це не повинно вплинути на приватних споживачів.

"У нас хороші результати в накопиченні та скороченні споживання. Я повністю переконаний, що цієї зими у приватних будинках ніхто мерзнути не буде", - заявив він.

Газпром зупинить Північний потік з 31 серпня на три дні, що пригальмує заповнення німецьких газосховищ.