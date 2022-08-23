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АНАЛІТИКА

Біля Кіпру відрили велике родовище газу

 

Французька TotalEnergies і італійська Eni оголосили про відкриття великого природного газу на свердловині Cronos-1 біля берегів Кіпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Попередні оцінки вказують на наявність близько 2,5 трлн куб.футів газу зі значним додатковим потенціалом, який буде досліджений за допомогою додаткової розвідувальної свердловини в цьому районі", - йдеться в заяві Eni.

Це вже третя виявлена в прибережних водах Кіпру газова Знахідка, всі вони досі залишаються невикористаними, і відбувається в той час, коли Європейський Союз шукає альтернативні поставки російському газу після лютневого вторгнення Москви в Україну.

Кіпр і компанії "вже обробляють способи прискорення та оптимізації використання цього нового відкриття, яке сприятиме зусиллям Європи з підвищення своєї енергетичної безпеки", - заявило Міністерство енергетики Кіпру.

Кіпр повідомив про своє перше відкриття природного газу, Aphrodite, в 2011 році, об'ємом близько 4,5 трильйона кубічних футів, і в даний час ним управляє американська енергетична компанія Chevron.

Конкуренти в секторі Exxon і Qatar Petroleum також ведуть буріння в східному Середземномор'ї, де видобуток газу різко зросла, оскільки більш старі відкриття, нарешті, приносять плоди.

У березні кіпрська влада заявила, що оціночна свердловина підтвердила наявність резервуара високоякісного газу в іншому районі на північний захід від острова.

Член ЄС Кіпр, однак, зіткнувся з сильними запереченнями з боку Туреччини з приводу його програми розвідки на шельфі, з перекриваються претензіями на юрисдикцію, що тягнеться від суші до моря.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Кіпр
 

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