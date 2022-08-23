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АНАЛІТИКА

Все дорожчатиме. Поняття гарантії на автомобілі в Росії може зникнути

 

Микита Гудков, заступник головного редактора "За рулём", за підсумками конференції "Паралельний імпорт", на якій він поспілкувався з дилерами, постачальниками запчастин, а також незалежними експертами (а не з депутатами та міністрами) зробив такі висновки.

"Жодного паралельного імпорту нових автомобілів у виконанні юридичних осіб немає і в найближчому майбутньому не буде. Причини - надмірні перепони витіюватого законодавства, додаткове податкове навантаження порівняно з фізособами, відсутність провізних можливостей щодо доставки автомобілів у тисячах (а не сотнях) штук і ще по дрібниці.

Ввозити старі машини теж вигідніше і простіше на фізосіб - наприклад, їм можна везти автомобілі четвертого екокласу, а «юрикам» - мінімум п'ятого, які дорожчі. Але й це - звичайне приватне ввезення, навіть якщо на продаж - а ніякий не паралельний імпорт як системне явище".

Він зазначив, що в Росії немає «реальної сили чи організації, яка б відстоювала інтереси автомобілістів, які стрімко залишаються без автомобілів».

"Паралельний імпорт запчастин став можливим лише після 4 серпня, і поки що рано говорити - запрацює чи ні. Вже зникли рідкісні деталі для непопулярних автомобілів і не факт, що взагалі повернуться. Більшість постачальників хочуть працювати з Росією, але в різній формі причаїлися і чекають. Китай та Туреччина нас врятують, але не у всьому і не завжди".

Микита Гудков додав, що «все дорожчатиме», а «поняття гарантії на автомобілі де-факто може зникнути або стати продуктом страхових компаній. За додаткову плату".
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Росія
 

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