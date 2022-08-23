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АНАЛІТИКА

Сербія через санкції ЄС залишиться без російської нафти з листопада

 

З листопада Сербія не імпортуватиме російську нафту через санкції Європейського Союзу, запроваджені проти Росії. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє сербське видання Telegraf.

Вучич у зверненні до сербського народу торкнувся теми можливого скасування європрайду в Бєлграді, заявивши, що замість серйозних питань суспільство приділяє значну увагу обговоренню "дурниць".

"Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше", - сказав Вучич.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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