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АНАЛІТИКА

Канада з'ясує економічну доцільність експорту газу до Європи – Трюдо

 

Канада готова розглянути питання щодо послаблення нормативного тягаря для нових проєктів з експорту газу до Європи.

Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Монреалі, пише Bloomberg.

Трюдо зазначив, що будь-який новий термінал зрідженого природного газу на східному узбережжі Канади розміщений далеко від західних газових родовищ країни. А експорт газу європейським союзникам передбачає транспортування продукту великою територією через кілька юрисдикцій.

Він додав, що Канада з'ясує, чи є "є економічне обґрунтування експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) безпосередньо до Європи". Прем'єр-міністр додав, що між підприємствами Канади та Німеччини тривають економічні перемовини.

"Ми готові спростити процеси через труднощі, з якими стикається Німеччина, щоб ми могли швидше подолати нормативні перешкоди", - сказав він.

Зі свого боку Шольц зазначив, що Росія більше не є надійним діловим партнером, і важливо, щоб такі союзники, як Канада та Німеччина, "трималися разом". Він повідомив, що Німеччина намагається побудувати ЗПГ-термінали вздовж узбережжя, щоб прискорити перехід.

Найперспективніший канадський проєкт передбачає додавання експортного підприємства ЗПГ до термінала "Repsol SA" у канадському місті Сент-Джон (провінція Нью-Брансвік). Водночас у канадському уряді визнали, що у будь-якому разі експорт газу можливий щонайменше через три роки.

Видання зазначає, що хоча Канада навряд чи допоможе Німеччині значно скоротити залежність від російської енергії в короткостроковій перспективі, Шольц і Трюдо підкреслили, що "Група семи" та партнери по НАТО планують довгострокову співпрацю у водневій енергетиці.

Канцлер і Трюдо мають підписати угоду щодо "зеленого водню", який можна перетворити на кліматично нейтральне синтетичне паливо за допомогою екологічно виробленої електроенергії.

Нагадаємо: канцлер Німеччини Олаф Шольц та віцеканцлер Роберт Габек прибули до Канади, щоб домовитися про розширення співпраці у видобутку та постачанні сировини та енергоносіїв як альтернативи російським.
За матеріалами: Укрінформ
 

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