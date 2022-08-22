Фінансові новини
- |
- 22.08.22
- |
- 23:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держдеп про заборону віз для росіян: не хотіли б закривати шляхи безпеки для дисидентів
22:32 22.08.2022 |
У США не підтримують введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.
Про це заявив спікер Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Михайла Комадовського у Twitter.
"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини", - сказав Прайс.
За його словами, США також ясно дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії.
Прайс також додав, що з 24 лютого США запровадили візових обмежень щодо майже 5 тисяч осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Як повідомлялося раніше, в Європейському союзі все ще немає єдиної думки щодо введення обмежень на видачу туристичних віз громадянам РФ.
При цьому заборону підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.
Окрім того, Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для росіян, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримав заборону на видачу шенгенських віз громадянам Росії. Він пояснив таке рішення небажанням ускладнювати росіянам можливості тікати від диктатури Кремля.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний
|Замах на Дугіна: Хто і навіщо хотів вбити «ідеолога рашизму»
|В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
|Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку - глава Мінцифри
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|США готують передачу Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600
|Міноборони ФРН відхилило пропозицію надати Україні більше зброї
|Держдеп про заборону віз для росіян: не хотіли б закривати шляхи безпеки для дисидентів
|У Білорусь ринув потік росіян
|У РФ скоротилась кількість аптек через падіння платоспроможності покупців
|Мельник: Німецької допомоги недостатньо, Берлін може більше
Бізнес
|SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
|Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні
|Космічні сили США залучили робоособак до патрулювання мису Канаверал
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників