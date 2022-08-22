У РФ скоротилась кількість аптек через падіння платоспроможності покупців

Кількість аптек у Росії за підсумками 2 кварталу 2022 року скоротилась на 275 точок - до 72 тисяч: це сталося вперше за майже два роки.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані RNC Pharma.

Зазначається, що якщо два роки тому кількість аптек скоротилась через пандемію, а зараз на бізнес тисне зниження платоспроможного попиту та маркетингової підтримки виробників ліків.

При цьому, за словами експертів, тренд на закриття аптек може досягти піку до кінця року.

Директор з розвитку RNC Pharma Микола Беспалов каже, що поки що сходять з дистанції переважно поодинокі аптеки чи невеликі мережі.

За його словами, скорочення кількості точок пов'язане із падінням платоспроможності покупців, а також зі зміною політики фармкомпаній щодо просування своєї продукції. Крім того, деякі аптеки закрилися на ремонт чи переїзд улітку, коли на ринку відзначається сезонне скорочення попиту.

Гендиректор рязанської "Аптека Фарма" Олександр Миронов підтверджує тенденцію відходу з ринку невеликих мереж та одиночних аптек.