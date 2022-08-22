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АНАЛІТИКА

Франція першою в Європі заборонила рекламу викопного палива

 

Франція стала першою країною в Європі, яка заборонила рекламу викопного палива - такою була обіцянка французького президента Емманюеля Макрона під час передвиборчої кампанії навесні цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Ідею ухвалити такну заборону ще у 2019 році запропонували делегати конвенції з питань зміни клімату. Вони спершу висунули пропозицію заборонити будь-яку рекламу нафтових компаній.

Пізніше обмеження дещо послабили: дозволяється реклама палива, яке хоча б частково є відновлюваним або відповідає певним критеріям. На спонсорство жодних обмежень не встановлюється.

Відповідно до рішення влади Франції, мережі супермаркетів, приміром, не зможуть рекламувати дешеве пальне для автомобілів. Для природного газу рекламу заборонять з початку 2023 року.

Рішення розкритикували як екоактивісти, які назвали його половинчастим, так і енергетичні компанії, які вважають його нерозумним із огляду на стрімке зростання цін на енергоносії в Європі.

Вища рада з питань клімату Франції раніше заявила, що дії країни по боротьбі з глобальним потеплінням "зростають, але залишаються недостатніми".

Сам Макрон під час обрання президентом на другий термін пообіцяв до 2030 року зменшити шкідливі викиди Франції на 40% у порівнянні з рівнем 1990 року.
Ключові теги: Франція
 

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