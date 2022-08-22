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АНАЛІТИКА

Туреччина вдвічі збільшила закупівлі нафти у росії

 

Туреччина цього року почала купувати вдвічі більше нафти в росії. Про це пише агентство Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Refinitiv Eikon.

Торгівля процвітала ще з весни. Турки активно скуповують сорти Urals і Siberian Light - понад 200 тисяч барелів на день (б/д) 2022 року. 2021 року цей показник був на рівні 98 тис. б/д.

«Турецьким компаніям не заборонено вести справи з російськими партнерами. Вони заповнюють порожнечу після виходу з ринку рф європейських компаній через початок повномасштабної війни в Україні», - кажуть експерти.

Головні турецькі нафтопереробні заводи (НПЗ) Tupras й азербайджанський НПЗ SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light цього року, скоротивши закупівлі північноморських, іракських і західноафриканських сортів.

Останні кілька років НПЗ STAR збільшив закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup й іракської нафти, близьких за якістю до Urals, оскільки російська нафта зросла в ціні. Ціни на нафту з рф впали до історичного мінімуму, якщо порівняти з маркою Brent, нафта з Північного моря й Іраку, навпаки, здорожчала.

Refinitiv Eikon повідомляє, що НПЗ STAR закупить приблизно 90 тис. барелів російської нафти у січні-серпні цього року. У ці ж місяці 2021 року компанія придбала 48 тис. барелів на добу (б/д).

Турецькі НПЗ Tupras куплять у росії близько 111 тис. барелів нафти у січні-серпні 2022 року. За аналогічний період торік вони купили лише 45 тис. барелів.

Трейдер на середземноморському ринку нафти у спілкуванні з Reuters констатував очевидність вибору турецьких партнерів. Їх ніхто не обмежував у закупівлі російської нафти. Турецькі НПЗ отримують добрий прибуток після перероблення нафти Urals.
За матеріалами: EnKorr
 

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