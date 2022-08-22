Китай знижує кредитні ставки для пожвавлення економіки

Китай у понеділок знизив свою базову кредитну ставку і ще більше знизив базову ставку за іпотечними кредитами.

Про це пише Reuters.

Таким чином, Пекін посилює зусилля з відновлення економіки, послабленої кризою у сфері нерухомості та нового поширення COVID-19.

Так, базова відсоткова ставка була знижена Народним банком Китаю за річним кредитом (LPR) на 5 б.п. до 3,65%. А п'ятирічну LPR знизили на 15 б.п. до 4,3-%.

"Загалом, враження, яке ми отримуємо з усіх останніх заяв регулятр, полягає в тому, що політика пом'якшується, але не різко", - сказала економіст Capital Economics Шеана Юе.

"Ми очікуємо ще два зниження облікових ставок НБК на 10 б.п. до кінця цього року та продовжуємо прогнозувати зниження коефіцієнта резервних вимог (RRR) у наступному кварталі", - додала вона.

Річний LPR востаннє знижували у січні, а пʼятирічний показник, який востаннє знизили у травні, серйозно впливає на ціни іпотечних кредитів.