Міненерго США анонсує рекордний видобуток нафти наступного року

Уже з наступного року Сполучені Штати планують рекордно збільшити обсяг видобування нафти.

Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм, передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

«Ідеться про попит та його задоволення. Коли росія вдерлася в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива», - сказала вона в інтерв'ю на каналі Fox News Sunday.

За словами очільниці міненергетики, США добуватимуть до 2023 року 12,7 мільйонів барелів нафти на день. Нині ця цифра становить 12 мільйонів.

Ґренголм додала, що рішення президента Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та його заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.

Як повідомлялося, у середині липня Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти після зустрічі президента Джо Байдена зі спадковим принцом цієї країни.