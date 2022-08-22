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Росія намагається обійти західні санкції за допомогою Туреччини, - Мінфін США
12:34 22.08.2022 |
Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу санкцій, які були введені США, Євросоюзом і партнерами після 24 лютого.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомство.
Заступник міністра фінансів США в телефонній розмові зі своїм турецьким колегою Юнусом Еліташом також підкреслив важливість докладених усім цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.
За словами Адейемо, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти Москви ввели понад 30 країн.
За даними української розвідки, російська влада раніше зверталися до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти і відкриття рахунків у банках. При цьому немає ознак, що Туреччина піде назустріч Росії, оскільки за таку підтримку США і ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки і компанії.
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