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АНАЛІТИКА

Росія намагається обійти західні санкції за допомогою Туреччини, - Мінфін США

 

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу санкцій, які були введені США, Євросоюзом і партнерами після 24 лютого.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомство.

Заступник міністра фінансів США в телефонній розмові зі своїм турецьким колегою Юнусом Еліташом також підкреслив важливість докладених усім цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.

За словами Адейемо, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти Москви ввели понад 30 країн.

За даними української розвідки, російська влада раніше зверталися до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти і відкриття рахунків у банках. При цьому немає ознак, що Туреччина піде назустріч Росії, оскільки за таку підтримку США і ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки і компанії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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