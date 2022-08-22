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Фінська компанія має намір через суд стягнути з «росатому» €2 мільярди
11:47 22.08.2022 |
Енергетична компанія Fennovoima з Фінляндії розпочинає судовий процес проти "росатому".
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Fennovoima вже звернулася до арбітражного суду з позовом, поінформував виконавчий директор компанії Йоакім Спект.
Загалом, уточнив він в інтерв'ю виданню Helsingin Sanomat, Fennovoima вимагає від "росатому" близько двох мільярдів євро.
Fennovoima розірвала контракт із "росатомом" на будівництво АЕС "Ханхіківі" через значні затримки і нездатність російської компанії завершити проєкт атомної електростанції.
Своєю чергою, нагадує Yle, "росатом" заявив, що вимагатиме компенсацій за проєкт "Ханхіківі", оскільки, на думку російської сторони, контракт було розірвано безпідставно.
Як повідомлялося, на початку травня консорціум Fennovoima Ltd остаточно відмовився від проєкту будівництва росією атомної електростанції у Фінляндії на тлі збройної агресії рф проти України.
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