Действия центробанков не приведут к рецессии в крупнейших экономиках мира - Goldman

Крупнейшие экономики мира не вступят в рецессию в следующем году из-за повышения процентных ставок центробанками, полагают аналитики Goldman Sachs.

Они изучили ситуацию в девяти странах, первыми начавших ужесточение денежно-кредитной политики - речь идет о Новой Зеландии, а также странах Латинской Америки и Центральной и Восточной Европы. Ни одна из них не демонстрирует признаков рецессии, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Goldman.

Экономики этих стран получают поддержку за счет трех основных факторов: сильные бюджетные показатели, отложенный спрос на рабочую силу и продолжающееся восстановление после пандемии коронавируса, полагают аналитики. Негативными факторами являются признаки перегрева рынков труда и ослабление курсов национальных валют.

Эксперты Goldman отмечают признаки того, что проблемы с цепочками поставок постепенно сходят на нет, и существует вероятность, что базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо) прошла пиковые значения в большинстве экономик.

Пока слишком рано утверждать, что страны, первыми начавшие подъем ставок, точно не испытают рецессии, однако данные говорят о том, что они могут избежать "жесткой посадки", говорится в отчете.

"Устойчивость этих экономик поддерживает наш прогноз, предусматривающий, что ни одна крупная экономка не окажется в рецессии из-за действий центробанков в ближайший год", - написали экономисты Goldman под руководством Яна Хациуса.

