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АНАЛІТИКА

Рейтинг підтримки Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня - опитування

 

Рейтинг схвалення дій канцлера Німеччини Олафа Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з останнім опитуванням, наразі лише 25% громадян задоволені роботою Шольца на посаді канцлера, і при цьому 62% незадоволені - найбільший негативний показник за час його перебування на посаді.

Якби канцлер обирався прямим голосуванням, Шольц зайняв би лише третє місце: 25% обрали б міністра економіки Роберта Габека (зелені), 19% - лідера ХДС Фрідріха Мерца і лише 18% - Шольца.

Діяльністю уряду нині задоволені 27% німців, незадоволені - 65%.

Рейтинг Соціал-демократичної партії Шольца також знижується. Від часу виборів до Бундестагу вона опустилася в опитуваннях з першого місця на третє з рейтингом 19%, відстаючи від ХДС (28%) та "Зелених" (21%). "Вільні демократи", що входять до коаліції, мають 8% підтримки.

Це означає, що підтримка уряду у складі СДПН, "Зелених" та Вільних демократів сягає лише 48%.

Рейтинг правої Альтернативи для Німеччини залишається незмінним на рівні 12%, партію Ліві підтримує 5% німців. Решта партій разом набирають близько 7%.

Нагадаємо, Шольц раніше заявив, що, незважаючи на те, що є місце для дебатів на європейському рівні щодо заборони видачі віз російським туристам, важливо не ускладнювати життя опонентам Кремля, які тікають з Росії.
 

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