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У німецькому Бундестазі закликали збільшити постачання зброї Україні
09:07 22.08.2022 |
У Бундестазі закликають збільшити поставки озброєння Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецеьке військо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Депутати Крістіан Клінк (СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) та Александр Мюллер (СвДП) заявили про важливість підтримки України, яка бореться не лише за власну свободу, але й за цінності Європи.
"Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети - світового порядку, заснованого на правилах, де керує сила закону, а не закон найсильнішого", - йдеться у матеріалі.
Клінк, Нанні й Мюллер виступають за збільшення поставок зброї Україні в довгостроковій перспективі. За їх словами підтримка повинна включати навчання наших бійців, поставку боєприпасів та інше.
Депутати наголошують на тому, що результат російсько-української війни матиме прямі наслідки для Європи, у тому ж числі й для Німеччини.
"Перемога Росії підірве європейську безпеку. Москва не лише наблизить свій кордон до ЄС. Це також показало б, що можна досягти політичних цілей за допомогою агресивної війни в Європі. Таким чином, поразка Києва означала б ще більшу невизначеність, нестабільність та ризик ескалації для Європи; водночас успіх України - більшу безпеку", - зауважили депутати.
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