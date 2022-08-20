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АНАЛІТИКА

Афганістан хоче купувати нафтопродукти у РФ в обмін на родзинки і корисні копалини

 

Афганістан розглядає можливість купівлі нафтопродуктів та інших товарів у РФ за бартерною схемою: країна натомість згодна експортувати до Росії корисні копалини, родзинки та сировину для ліків.

Про це в інтерв'ю російському пропагандистському агентству "РИА Новости" заявив голова Мінпромторгу Афганістану Нуріддін Азізі.

"У пріоритеті у нас - здійснювати імпорт цих російських товарів за бартерною схемою. Якщо операції за такою схемою не вийдуть, ми можемо використовувати фінансові трансакції. З цим питанням жодних проблем немає - щодо Афганістану немає жодних обмежень з боку США чи ЄС щодо подібних постачань сировини, Афганістан може розплачуватись за ці товари грошима", - сказав він.

За його словами, Кабул хотів би домовитися з Москвою про постачання близько 1 млн т бензину та 1 млн т дизельного палива до кінця 2022 року.

Натомість на російські нафтопродукти Афганістан, за його словами, міг би запропонувати корисні копалини.

"Окрім цього у нас є, наприклад, сухофрукти, родзинки та лікарські трави, Афганістан історично постачав великі обсяги родзинок до Росії. Ми можемо поставити до Росії сотні тонн такої продукції. Наприклад, на лікарські трави ціни зараз дуже високі, а Росія потребує такої сировини для медицини. І ми можемо використовувати їх у бартерній торгівлі", - зазначив він.

Делегація Мінпромторгу Афганістану перебуває у Москві з 14 серпня, де проводить низку зустрічей попри те, що офіційно "Талібан" визнано в РФ терористичною організацією та заборонено.
За матеріалами: Економічна правда
 

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