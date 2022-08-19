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У червні росіяни вивели за кордон рекордні $4,7 мільярда
15:43 19.08.2022 |
У червні 2022 року росіяни переказали в іноземні банки 4,7 мільярда доларів, що є максимальним значенням від початку публікації такої статистики Центральним Банком росії, тобто з 2018 року.
Про це повідомляє РБК, передає Укрінформ.
Як зазначається, виведена сума становить 10% від загального обсягу коштів на зарубіжних рахунках росіян: на 1 липня вони офіційно зберігали там 44,7 мільярда доларів. Порівняно з травнем 2022 року обсяг виведених громадянами рф коштів збільшився більш як утричі.
Попередній рекорд було зафіксовано у лютому 2022 року. У місяць початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вивели за кордон 4,3 мільярда доларів.
Усі цифри наведено з урахуванням середнього курсу долара за звітний місяць.
Керуючий директор "Газпромбанк Private Banking" Єгор Сусін вважає, що сплеску переказів на іноземні рахунки сприяло два чинники: те, що розміщення доларів та євро на внутрішньому ринку стало невигідним, та пом'якшення Банком росії обмежень щодо переказів за кордон, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Як повідомлялося, росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого. На початку березня Центробанк росії запровадив жорсткі обмеження на обіг валюти всередині країни та на її виведення за кордон.
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