Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японська SBI остаточно припиняє майнінг криптовалют у РФ

 

Японський SBI Holdings Inc. повідомила про остаточне припинення майнінгу криптовалют у Росії.

Події в Україні призвели до появи невизначеності перспектив майнінгового бізнесу в Сибіру, ​​а спад на глобальному ринку криптовалют призвів до зниження прибутковості криптодобування, заявив представник SBI агентству Bloomberg. Трохи раніше головний фінансовий директор компанії Хідеюкі Кацучі оголосив про намір SBI продати все обладнання для майнінгу в РФ.

Сибірські міста в Росії стали популярним місцем серед криптомайнерів через дешеву електроенергію. Однак після того як у квітні влада США наклала санкції на швейцарську BitRiver, яка мала майнінгові установки в РФ, дедалі більше представників індустрії, що працюють на території країни, почали побоюватися, що також можуть підпасти під дії обмежувальних заходів.

SBI призупинила криптомайнінг у РФ майже одразу після початку військових дій в Україні. Цей фактор у тому числі призвів до того, що бізнес криптоактивів компанії у другому кварталі отримав доподатковий збиток у розмірі 9,7 млрд ієн ($72 млн) і сама SBI також зафіксувала квартальний чистий збиток вперше за 10 років - у розмірі 2,4 млрд ієн .

Компанії поки незрозуміло, до якого часу вона зможе повністю закрити криптовалютний бізнес у РФ, зазначив представник, додавши, що SBI збереже свій банківський підрозділ у Росії - SBI Bank LLC.


Японська SBI остаточно припиняє майнінг криптовалют у РФ

 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія, bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2177
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5133  0,08 0,20 40,4943  0,14 0,35
EUR 39,8333  0,03 0,08 41,1403  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8800  0,03 0,08 36,9295  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес