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Японська SBI остаточно припиняє майнінг криптовалют у РФ
12:27 19.08.2022 |
Японський SBI Holdings Inc. повідомила про остаточне припинення майнінгу криптовалют у Росії.
Події в Україні призвели до появи невизначеності перспектив майнінгового бізнесу в Сибіру, а спад на глобальному ринку криптовалют призвів до зниження прибутковості криптодобування, заявив представник SBI агентству Bloomberg. Трохи раніше головний фінансовий директор компанії Хідеюкі Кацучі оголосив про намір SBI продати все обладнання для майнінгу в РФ.
Сибірські міста в Росії стали популярним місцем серед криптомайнерів через дешеву електроенергію. Однак після того як у квітні влада США наклала санкції на швейцарську BitRiver, яка мала майнінгові установки в РФ, дедалі більше представників індустрії, що працюють на території країни, почали побоюватися, що також можуть підпасти під дії обмежувальних заходів.
SBI призупинила криптомайнінг у РФ майже одразу після початку військових дій в Україні. Цей фактор у тому числі призвів до того, що бізнес криптоактивів компанії у другому кварталі отримав доподатковий збиток у розмірі 9,7 млрд ієн ($72 млн) і сама SBI також зафіксувала квартальний чистий збиток вперше за 10 років - у розмірі 2,4 млрд ієн .
Компанії поки незрозуміло, до якого часу вона зможе повністю закрити криптовалютний бізнес у РФ, зазначив представник, додавши, що SBI збереже свій банківський підрозділ у Росії - SBI Bank LLC.
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