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У правлячій коаліції Німеччини закликали запустити «Північний потік-2»
10:58 19.08.2022 |
Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, висловився за відкриття газопроводу "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Свою ідею він висловив в інтерв'ю RND, повідомляє "Європейська правда".
"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2", - сказав Кубікі.
"Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозної шкоди", - додав німецький високопоставлений політик.
Кубікі зазначив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.
"Щойно резервуари для зберігання газу будуть заповнені, ми зможемо знову закрити "Північний потік-2", - сказав віцеспікер Бундестагу.
Коли журналіст наголосив, що Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав, що все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна.
"До речі, найбільший пропагандистський успіх Путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти", - сказав політик.
Федеральний уряд Німеччини призупинив введення в експлуатацію готового газопроводу "Північний потік-2" через повномасштабне вторгнення Росії до України.
Зараз Росія постачає лише близько 20% від можливої кількості газу через "Північний потік-1". У російській газовій компанії "Газпром" звинувачують у цьому технічні причини, у німецькому уряді вважають, що РФ вдає проблеми.
Німеччині у разі повного припинення поставок з РФ буде важко мати достатню кількість природного газу, щоб пережити майбутню зиму, навіть якщо запаси будуть поповнені відповідно до урядових цілей. Газу, у сховищах Німеччини вистачить менше ніж на 3 місяці.
Тим часом в уряді Олафа Шольца дотепер виключали запуск "Північного потоку-2" навіть у разі браку газу.
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