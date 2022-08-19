Туреччина різко знизила ставку попри стрімке зростання інфляції

Центральний банк Туреччини знизив свою ключову ставку після семимісячної павзи всупереч очікуванням економістів та попри стрімке зростання інфляції в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Комітет з грошово-кредитної політики на чолі з головою Центробанку Сахапом Кавчіоглу знизив ставку до 13% у четвер після того, як вона утримувалася на рівні 14% протягом останніх семи місяців.

Агенство Bloomberg опитало 21 економіста, з яких жоден не очікував змін у ставці. Турецька валюта впала приблизно на 1% проти долара, перш ніж компенсувати втрати.

Згідно з заявою, Комітет дав зрозуміти, що не розпочинає цикл пом'якшення монетарної політики, заявивши, що "оновлений рівень облікової ставки є достатнім за поточними прогнозами".

Раптове відновлення монетарного стимулювання менш ніж за рік до виборів відображає рішучість турецької влади виконати червневу обіцянку президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо продовження зниження ставок.

Ймовірно, що збільшення понад 10 млрд доларів валютних резервів Туреччини за останні два тижні після переказу Росією коштів на будівництво атомної електростанції додало Центробанку впевненості, що він зможе втримати тиск наближення пікової інфляції.