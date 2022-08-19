Данія вкладе $5,5 млрд у нові військові кораблі

Данія планує інвестувати 40 мільярдів данських крон (5,47 мільярда доларів) у нові військові кораблі, оскільки прагне зміцнити свою морську безпеку після вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив, що в рамках інвестицій, які планується залучити протягом наступних 20-25 років, було розпочато партнерство з морською промисловістю країни з метою розробки та будівництва нових військових кораблів у Данії.

"З огляду на напад Росії на Україну та нову ситуацію з безпекою в Європі, як ніколи важливо, щоб Данія могла захистити себе. Безпека поставок відіграє тут вирішальну роль", - сказав Бодсков.

Країна НАТО пообіцяла поступово збільшити витрати на оборону до 2% ВВП до 2033 року.

Нагадаємо, після майже трьох десятиліть спеціальної угоди Данія з 1 липня приєдналась до спільної політики оборони Європейського Союзу.