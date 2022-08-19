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Сербія і Косово не змогли подолати протиріччя через автомобільні номери
23:12 18.08.2022 |
Керівники Сербії та Косово не змогли досягти рішення на кризовій зустрічі в Брюсселі в четвер, але домовилися про подальші переговори найближчими днями для вирішення напруженості між ними.
Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"На жаль, ми ще не (прийшли) до угоди сьогодні (...), але це ще не кінець історії, обидва лідери погодилися, що процес потрібно продовжити, і обговорення відновиться найближчими днями", - сказав він після переговорів із президентом Сербії Александром Вучичем і прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті.
"До 1 вересня ще є час, я не здаюся", - додав Боррель, маючи на увазі кінцевий термін у суперечці щодо номерних знаків між Сербією та Косово.
Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.
Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова - території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.
У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.
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