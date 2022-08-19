Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сербія і Косово не змогли подолати протиріччя через автомобільні номери

 

Керівники Сербії та Косово не змогли досягти рішення на кризовій зустрічі в Брюсселі в четвер, але домовилися про подальші переговори найближчими днями для вирішення напруженості між ними.

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На жаль, ми ще не (прийшли) до угоди сьогодні (...), але це ще не кінець історії, обидва лідери погодилися, що процес потрібно продовжити, і обговорення відновиться найближчими днями", - сказав він після переговорів із президентом Сербії Александром Вучичем і прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті.

"До 1 вересня ще є час, я не здаюся", - додав Боррель, маючи на увазі кінцевий термін у суперечці щодо номерних знаків між Сербією та Косово.

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.

Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова - території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2177
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4333  0,03 0,09 40,3520  0,04 0,09
EUR 39,8637  0,05 0,12 41,1173  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,05 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес