Фінансові новини
- |
- 18.08.22
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія перекинула в Калінінградську область винищувачі з ракетами «Кинджал»
17:47 18.08.2022 |
Росія перекинула три винищувачі, оснащені гіперзвуковими ракетами "Кинджал", на аеродром "Чкаловськ" у Калінінградській області. Про це йдеться у заяві міністерств оборони Росії, оприлюдненій у четвер, 18 серпня.
Такий крок здійснено у рамках "заходів стратегічного стримування", повідомляє відомство у Telegram. Літаки МіГ-31 стануть на "цілодобове бойове чергування", зазначає міністерство.
Президент РФ Володимир Путін називав "Кинджали" "ідеальною зброєю" зі швидкістю у 10 разів вищою за швидкість звуку. Це ускладнює перехоплення ракет системами ППО.
Напружені відносини між Росією та Литвою
Нагадаємо, 18 червня Литва, що має кордон з Калінінградським анклавом, припинила туди залізничний транзит товарів, які підпадають під санкції ЄС.
Запровадження обмежень викликало жорстку критику Росії, яка пригрозила Литві "відповіддю".
У Литві, як і в інших країнах Балтії та Польщі, у 2017 році були розгорнуті міжнародні батальйони НАТО. На саміті НАТО у червні 2022 було ухвалено рішення про збільшення батальйонів Північноатлантичного альянсу в Литві до розмірів бригади. Очікується, що відповідна інфраструктура буде готова до середини 2025 року.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Усіх торгівців зобов’яжуть встановити POS-термінали. Уряд затвердив поетапний план
|«10-10-10»: у Зеленського розкрили деталі можливої податкової реформи
|САП та НАБУ на гачку. Навіщо «слуги народу» дражнять західних партнерів України
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Росія перекинула в Калінінградську область винищувачі з ракетами «Кинджал»
|Річна інфляція в єврозоні у липні сягнула рекордних 8,9%
|Німеччина знизить ПДВ на споживання газу до 7%
|В Іспанії почали заощаджувати енергію
|В Китаї через аномальну спеку закрили заводи Intel, Foxconn, Toyota та інших
|США закликатимуть західні компанії піти з Туреччини у разі її зближення з РФ – ЗМІ
Бізнес
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд