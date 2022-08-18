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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Річна інфляція в єврозоні у липні сягнула рекордних 8,9%

 

Інфляція у єврозоні у липні сягнула рекордних 8,9% у річному вимірі - базовий показник при цьому також різко зріс.

Про це пише Reuters із посиланням на дані статистичного управління ЄС.

Зазначається, що споживчі ціни в 19 країнах, які використовують євро, у липні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем і на 8,9% у річному обчисленні, що є найвищим показником з моменту введення євро в 1999 році.

Євростат повідомив, що на 4,02% зросла електроенергія та на 2,08% на алкоголь та тютюн.

"Але навіть якщо виключити ці найбільш волатильні компоненти, те, що Європейський центральний банк називає базовою інфляцією та уважно стежить за рішеннями щодо процентних ставок, у липні ціни все одно були на 5,1% вище в річному обчисленні", - пише Reuters.

Цільовий показник ЄЦБ щодо інфляції становить 2%.

Минулого місяця банк розпочав цикл посилення після кількох років надм'якої грошово-кредитної політики, проте ціни на послуги, що створюють понад дві третини ВВП єврозони, зросли в липні на 3,7% у річному обчисленні, додавши 1,6 в.п. до кінцевого результату.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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