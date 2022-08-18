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Німеччина знизить ПДВ на споживання газу до 7%
16:41 18.08.2022 |
Німеччина знизить податок на продаж газу до 7%, намагаючись пом'якшити удар від додаткових зборів, що накладаються на споживачів.
Про це повідомив німецький канцлер Олаф Шольц у четвер, пише "Європейська правда".
"Ми знизимо ПДВ на газ з 19% до 7% доти, доки стягуватиметься газовий збір. Я очікую, що компанії передаватимуть це полегшення споживачам на індивідуальній основі. Питання справедливості має вирішальне значення для нашої єдності!", - написав Олаф Шольц у Twitter.
Нагадаємо, з жовтня Німеччина введе додатковий збір за газ у розмірі 2,4 цента за кіловат-годину, щоб допомогти імпортерам, які постраждали від додаткових витрат через скорочення поставок російського газу.
Для сім'ї із чотирьох осіб збір у розмірі 2,4 цента за кіловат-годину означатиме додаткові витрати у розмірі близько 480 євро на рік, зауважують німецькі ЗМІ.
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