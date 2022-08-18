В Іспанії почали заощаджувати енергію

На прохання Єврокомісії скоротити використання енергії в Іспанії запровадили "Ударний план економії та енергетичного управління" і взяли за мету скоротити споживання на 7 відсотків. Ця програма спричинила гостру полеміку між його автором - центральним урядом - та владою на місцях, яка заперечує адекватність передбачених заходів. Швидше за все, подальша доля плану, як вважають оглядачі, вирішиться у судовому порядку.

Тим часом рекомендацію Єврокомісії іспанці не тільки виконають, але й перевиконають, зазначають експерти. І річ зовсім не у спірних заходах, а у зменшенні споживання енергії на виробництві - через рецесію - та у побуті - через високі ціни на енергоносії.

Які заходи економії енергії передбачені

План економії енергії стосується адміністративних будівель, вокзалів, аеропортів, барів, ресторанів, готелів, закладів торгівлі, культури та розваг. Як пояснила на пресконференції в Мадриді заступниця голови уряду Тереза Рібера, заходи, розраховані до листопада 2023 року, "дозволять виконати зобов'язання Іспанії перед партнерами Євросоюзу для подолання проблем з енергією, що виникли внаслідок конфлікту в Україні (війни Росії проти України. - Ред.)". І це при тому, що сама Іспанія не залежить від російських енергоносіїв.

Відповідно до рішення уряду, влітку на всіх згаданих підприємствах та в установах повітря не можна охолоджувати нижче 27 градусів, у готелях - нижче 25. Ну а взимку приміщення не можна нагрівати до температури понад 19 градусів. Установам торгівлі та громадського харчування наказується при увімкненому кондиціонері або обігрівачі тримати вхідні двері та вікна зачиненими, а вітрини та світлову рекламу вимикати о 22.00. Усім наказано використовувати лише енергоощадливе обладнання. У містах забороняється нічне підсвічування пам'яток архітектури. За невиконання всіх цих вимог - штраф від 60 тисяч до 100 мільйонів євро.

Регіони протестують проти заходів економії

Проти нових заходів виступає влада на місцях. Регіони насамперед звертають увагу на те, що план порушує закон, оскільки використання енергії, зокрема, в установах торгівлі, належить в Іспанії до компетенції не центральної, а місцевої влади. Вони дорікають уряду в Мадриді й тим, що рішення - де і як заощаджувати - "ухвалено поспішно, без належного обговорення із зацікавленими сторонами".

Так, глава автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Айусо, яка уже підготувала судовий позов, вважає, що план уряду країни негативно позначиться на житті іспанців і особливо на іноземному туризмі - провідній галузі іспанської економіки. Наприклад, як можна гасити освітлення о 22-й вечора, якщо у цей час торгові підприємства ще працюють, а іспанське нічне життя, яке так приваблює іноземців, тільки починається? Це питання Діас Айусо порушила на одній зі своїх зустрічей із журналістами. Її позов підтримала парламентська опозиція.

Як це позначається на бізнесі

Згідно з опитуваннями громадської думки, що проводяться цими днями, підприємці, як і політики та населення загалом, не ставлять під сумнів необхідність економити і, таким чином, виявляти солідарність з європейськими партнерами. Однак у зв'язку із планом уряду у багатьох виникли питання. Представник АТА - Асоціації самозайнятих - Давід Гарсія Агілар, який працює у готельній сфері, розповів DW, що не знає, як, наприклад, дотримати необхідний температурний режим у готелях. Адже в кожному номері є свій регулятор кондиціонера, що дозволяє гостям встановлювати температуру на власний розсуд.

Також члени Асоціації не знають, як поєднати розпорядження про необхідність тримати вікна та двері зачиненими з чинним антиковідним законом, що потребує постійно провітрювати приміщення торгівлі та громадського харчування. "Хто взагалі стане відвідувати влітку бари та ресторани, якщо там 27 градусів?" - нарікає Гарсія Агілар і нагадує, що в цих закладах іспанці зустрічаються з друзями і взагалі, за звичкою, проводять у них багато часу.

Тим часом, незалежно від того, чим завершаться суперечки навколо плану економії, Іспанія може гарантувати ЄС, що його рекомендація буде виконана. Про це заявив DW професор економіки Мадридського університету Хав'єр Беніто Гонсалес. Він пояснив, що у країні є очевидною економічна криза. Підприємства розоряються, зокрема, навіть такі енергоємні, як алюмінієвий завод Alcoa. Випуск автомобілів скоротився цього року на 20 відсотків. За оцінкою Беніто Гонсалеса, рецесія вже настала або настане восени. А зниження виробництва означає скорочення споживаної енергії.

Водночас, продовжив професор, через підвищення в останній рік цін на енергоносії у п'ять-вісім разів, іспанці стали менше опалювати та охолоджувати своє житло, менше користуються побутовими приладами. Тож від початку року через ці причини споживання енергії в країні знижується у середньому на 3,2 відсотка на місяць.

Що стосується заходів уряду, то вони, як вважає Беніто Гонсалес, поки що "залишаються непоміченими іспанцями". Адже навіть у Мадриді ці заходи, незважаючи на загрозу штрафів, запроваджено далеко не у всіх місцях, позначених планом економії. Як переконався кореспондент DW, реалізували план лише державні та муніципальні установи, вокзали, аеропорт та деякі великі торгові підприємства. Інші, схоже, вичікують, чим закінчаться суперечки, що виникли навколо нього.