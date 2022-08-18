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Великобританія почала імпортувати CПГ з Австралії - Bloomberg
09:51 18.08.2022 |
Великобританія почала імпортувати скраплений природний газ (СПГ) з Австралії на тлі енергетичної кризи в Європі. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані енергетичної аналітичної компанії Kpler.
Як зазначає агентство, Австралія не постачала СПГ в Європу з 2016 року.
За даними компанії, танкер Attalos із СПГ прямує до Великобританії з Австралії.
За даними агентства, судно прибуде до Британії 22 серпня.
Зазначається, що Великобританія і Європа зазвичай імпортують СПГ із Катару, США й Перу. Постачання з Азіатсько-Тихоокеанського регіону є рідкістю через «економічну недоцільність тривалої подорожі і зазвичай високого попиту з боку азійських покупців».
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