Великобританія почала імпортувати CПГ з Австралії - Bloomberg

Великобританія почала імпортувати скраплений природний газ (СПГ) з Австралії на тлі енергетичної кризи в Європі. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані енергетичної аналітичної компанії Kpler.

Як зазначає агентство, Австралія не постачала СПГ в Європу з 2016 року.

За даними компанії, танкер Attalos із СПГ прямує до Великобританії з Австралії.

За даними агентства, судно прибуде до Британії 22 серпня.

Зазначається, що Великобританія і Європа зазвичай імпортують СПГ із Катару, США й Перу. Постачання з Азіатсько-Тихоокеанського регіону є рідкістю через «економічну недоцільність тривалої подорожі і зазвичай високого попиту з боку азійських покупців».