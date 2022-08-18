Греція звинуватила Туреччину у перетворенні мігрантів на зброю

МЗС Греції заявило, що нещодавній інцидент на грецько-турецькому кордоні, де десятки мігрантів були заблоковані протягом кількох днів, "є ще однією спробою Туреччини використати міграцію як зброю та, можливо, також створити проблему кордону".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У понеділок грецька поліція знайшла 35 сирійців і трьох палестинців, серед яких одна вагітна жінка і семеро дітей, які ховалися на території Греції після перетину річки з Туреччини.

Згідно з їхніми свідченнями, турецька військова поліція спонукала їх потрапити на територію Греції, де їх зрештою затримали.

Мігранти перебували в пастці на острові посеред річки Еврос з 7 серпня.

Зрештою, група перепливла до Греції на човні, залишеному іншими мігрантами.

Після перетину річки в понеділок їх знайшли в районі Лавара та доставили до центру прийому та ідентифікації.

Серед групи біженців, які були змушені шукати притулку на острові, була п'ятирічна дівчинка Марія, яка, як повідомляється, померла від укусу скорпіона. Її дев'ятирічна сестра залишається важко хворою.

Міністр міграції Нотіс Мітарачі заявив у вівторок, що Греція спробує повернути тіло загиблої дівчинrи.

Групи громадянського суспільства чинили тиск на Туреччину та Грецію, щоб вони врятували людей. Анкара не давала жодних коментарів, але Афіни стверджували, що не можуть допомогти, оскільки острів, позначений на картах як грецький, знаходиться в Туреччині.

В останні місяці тисячі людей намагалися перетнути Еврос, що розділяє Туреччину та Грецію, користуючись низьким рівнем води влітку. Агентство ООН у справах біженців повідомило про 3225 зареєстрованих прибуттів до Греції через сухопутний кордон в Евросі цього року.