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У Грузії вимагають запровадити візовий режим для росіян
09:32 18.08.2022 |
Майже 20 впливових грузинських неурядових правозахисних організацій закликали владу запровадити візовий режим для громадян Росії.
Про це повідомляє Новости-Грузия.
"Ми вважаємо, що контроль за в'їздом у Грузію російських громадян і підприємств є питанням національної безпеки країни. Російська Федерація здійснила дії, заборонені міжнародним правом війни в Україні та Грузії, і продовжує порушувати територіальну цілісність нашої країни", - зазначають підписанти.
Вони вважають, що тема масового приїзду росіян до Грузії останнім часом стала дуже актуальною.
У країні з лютого 2022 року було зареєстровано близько 6400 російських компаній, що у 7 разів перевищує річний показник 2021 року.
Неурядовий сектор вважає, що громадяни РФ "можуть вільно використати окуповану Грузію для виходу зі складної економічної ситуації, створеної санкціями проти РФ".
"Триваюча окупація, етнічні чистки, скоєні РФ у Грузії, злочини проти людяності, триваючий конфлікт в Україні й часто використовуваний РФ підхід - інтервенція в іноземну державу під приводом "захисту" власних громадян - все це створює достатні підстави для встановлення візового режиму", - йдеться у заяві.
Підписанти нагадують, що обмеження прав громадян ворожої країни чи країни-окупанта є поширеною практикою і не суперечить міжнародним стандартам у сфері прав людини, а отримання притулку для росіян все одно буде можливим і такі ситуації розглядаються в індивідуальному порядку.
Звернення підписали 19 організацій.
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