Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Грузії вимагають запровадити візовий режим для росіян

 

Майже 20 впливових грузинських неурядових правозахисних організацій закликали владу запровадити візовий режим для громадян Росії.

Про це повідомляє Новости-Грузия.

"Ми вважаємо, що контроль за в'їздом у Грузію російських громадян і підприємств є питанням національної безпеки країни. Російська Федерація здійснила дії, заборонені міжнародним правом війни в Україні та Грузії, і продовжує порушувати територіальну цілісність нашої країни", - зазначають підписанти.

Вони вважають, що тема масового приїзду росіян до Грузії останнім часом стала дуже актуальною.

У країні з лютого 2022 року було зареєстровано близько 6400 російських компаній, що у 7 разів перевищує річний показник 2021 року.

Неурядовий сектор вважає, що громадяни РФ "можуть вільно використати окуповану Грузію для виходу зі складної економічної ситуації, створеної санкціями проти РФ".

"Триваюча окупація, етнічні чистки, скоєні РФ у Грузії, злочини проти людяності, триваючий конфлікт в Україні й часто використовуваний РФ підхід - інтервенція в іноземну державу під приводом "захисту" власних громадян - все це створює достатні підстави для встановлення візового режиму", - йдеться у заяві.

Підписанти нагадують, що обмеження прав громадян ворожої країни чи країни-окупанта є поширеною практикою і не суперечить міжнародним стандартам у сфері прав людини, а отримання притулку для росіян все одно буде можливим і такі ситуації розглядаються в індивідуальному порядку.

Звернення підписали 19 організацій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,1738
  0,1408
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5250  0,13 0,32 40,3180  0,00 0,01
EUR 39,9555  0,14 0,35 41,1110  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес