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Американська компанія Autodesk закриває свій офіс у Росії
09:25 18.08.2022 |
Один з найбільших розробників програм для 3D-проектування будівель і дизайну Autodesk до кінця літа планує закрити свій офіс в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".
За інформацією видання, компанія Autodesk ліквідує російську юридичну особу ТОВ "Аутодеск" і звільнить всіх співробітників офісу.
У "Комерсанті" відзначають, що в російському офісі працювали в основному менеджери з продажу програми, а не розробники. При цьому більшість проектних компаній в Росії звикли працювати саме в Autodesk.
Варто зауважити, що Autodesk призупинила свою роботу в РФ ще в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.
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