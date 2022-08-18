Американська компанія Autodesk закриває свій офіс у Росії

Один з найбільших розробників програм для 3D-проектування будівель і дизайну Autodesk до кінця літа планує закрити свій офіс в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

За інформацією видання, компанія Autodesk ліквідує російську юридичну особу ТОВ "Аутодеск" і звільнить всіх співробітників офісу.

У "Комерсанті" відзначають, що в російському офісі працювали в основному менеджери з продажу програми, а не розробники. При цьому більшість проектних компаній в Росії звикли працювати саме в Autodesk.

Варто зауважити, що Autodesk призупинила свою роботу в РФ ще в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.