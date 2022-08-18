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АНАЛІТИКА

Австралія забрала у Росії земельну ділянку під нове посольство, - ABC

 

Влада Канберри забрала у Росії виділену раніше землю, яка призначалася під будівництво нового посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC Australia.

Ділянку у центрі Канберри було надано в оренду російським дипломатам у 2008 році, а дозвіл на будівництво нового посольства видали 2011-го. По договору, Росія за 3 роки мала побудувати нову будівлю, проте так і не зробила цього.

Позиція російського керівництва полягає у тому, що будівництво затягнулося нібито через австралійські санкції, які були введено за окупацію Криму у 2014 році.

Влада міста вирішила, що недобудова у преміальному кварталі псує загальну естетику, у зв'язку з чим вирішила застосувати свою політику "використовуй або втратиш" і ухвалила, що росіяни мають покинути територію протягом 20 днів.

Нагадаємо, що у Британії вимагають видворити посольство РФ після заклику до страти українських полонених.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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