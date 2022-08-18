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АНАЛІТИКА

Канадські парламентарі планують візит до Тайваню

 

Делегація канадських парламентарів планує у жовтні відвідати Тайвань з наміром дослідити економічні можливості Азійсько-Тихоокеанського регіону. Про це у середу, 17 серпня, повідомила членкиня парламенту Канади Джуді Сгро, пише Reuters.

За її словами, члени парламентського комітету з торгівлі давно розглядали можливість візиту.

"На меті - не внести занепокоєння або створити проблеми для Тайваню, або для Китаю. Це про торгівлю, про нашу дружбу та про можливості для Канади в цілому Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - підкреслила Сгро.

В уряді прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо заявили, що поважають рішення парламентарів відвідати острів.

Ані посольство КНР в Оттаві, ані представництво Тайваню у Канаді не коментували цю інформацію.

Напруга між Китаєм та Тайванем

Між Китаєм і Тайванем загострилася напруга через візит на острів спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі 2 серпня. Пелосі під час візиту запевнила Тайвань у широкій підтримці Вашингтона.

Влада Китаю, яка вважає Тайвань своєю територією, виступала з різкою критикою ще до її прибуття на острів. 4 серпня, після від'їзду Пелосі, Народно-визвольна армія Китаю розпочала анонсовані раніше повітряні та морські військові навчання в районі Тайваню. Міноборони Тайваню назвало китайські маневри вкрай провокаційними та оголосило про розгортання наземних ракетних комплексів. Державні ЗМІ КНР та міноборони Японії повідомили, що під час навчань китайські ракети пролетіли над Тайванем.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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