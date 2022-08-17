Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецький НПЗ, який залежав від РФ, тепер використовує нафту зі США – Bloomberg

 

Нафтопереробний завод Schwedt, який частково належить російській "Роснєфті", почав переробляти американську нафту, змішану з російською нафтою Urals.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Американська нафта, що постачається з Ростока на балтійському узбережжі Німеччини, наразі становить близько 20% від того, що переробляє нафтопереробний завод, розповів співрозмовник агентства.

Порт нещодавно прийняв першу щонайменше за півстоліття партію нафти з США.

Нафтопереробний завод Schwedt, який частково належить російській ПАТ "Роснєфть", розташований поблизу польського кордону і завжди покладався на нафтопровід "Дружба" з Росії для поставок нафти.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що цьому нафтопереробному заводу найважче відмовитися від постачання російської нафти

Оскільки це підприємство призначене для переробки російської нафти, що постачається через "Дружбу", "заміна цих обсягів фактично неможлива як фізично, так і технологічно", заявили в "Роснєфті".
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,1738
  0,1408
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3984  0,18 0,46 40,3150  0,19 0,48
EUR 39,8144  0,17 0,43 41,0494  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес