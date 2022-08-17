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Німецький НПЗ, який залежав від РФ, тепер використовує нафту зі США – Bloomberg
19:03 17.08.2022 |
Нафтопереробний завод Schwedt, який частково належить російській "Роснєфті", почав переробляти американську нафту, змішану з російською нафтою Urals.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.
Американська нафта, що постачається з Ростока на балтійському узбережжі Німеччини, наразі становить близько 20% від того, що переробляє нафтопереробний завод, розповів співрозмовник агентства.
Порт нещодавно прийняв першу щонайменше за півстоліття партію нафти з США.
Нафтопереробний завод Schwedt, який частково належить російській ПАТ "Роснєфть", розташований поблизу польського кордону і завжди покладався на нафтопровід "Дружба" з Росії для поставок нафти.
Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що цьому нафтопереробному заводу найважче відмовитися від постачання російської нафти
Оскільки це підприємство призначене для переробки російської нафти, що постачається через "Дружбу", "заміна цих обсягів фактично неможлива як фізично, так і технологічно", заявили в "Роснєфті".
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