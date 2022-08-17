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АНАЛІТИКА

Уряд Швеції планує виділити мільярди на субсидії, щоб покрити зростання цін на енергію

 

Уряд Швеції перед виборами у вересні запропонував нові виплати домогосподарствам, щоб компенсувати різке зростання цін на енергію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Пропозиція, внесена напередодні голосування 11 вересня, має на меті використати близько 60 мільярдів шведських крон (5,8 мільярда доларів), які заробив менеджер мережі Svenska Kraftnat, щоб компенсувати домогосподарствам і компаніям рекордні ціни після обмеження Росією експорту енергоносіїв до Європи.

"Жоден відповідальний політик не може обіцяти компенсувати кожне зростання цін, до якого призвела жахлива війна", - сказала прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон.. "Але населення Швеції має почуватися в безпеці, знаючи, що ми підтримуватимемо домогосподарства та компанії, особливо ті, які постраждали найбільше" - додала вона.

Енергетична політика стала точкою зіткнення в політичних дебатах у Швеції, оскільки блок ліберальних, консервативних і націоналістичних партій кидає виклик соціал-демократичному кабінету меншості Андерссон. Не маючи явного лідера на виборах, вони оголосили про власну політику, спрямовану на полегшення навантаження на домогосподарства, і звинуватили уряд у дефіциті електроенергії на півдні після того, як декілька років тому було закрито деякі ядерні реактори.

У виробництві електроенергії у Швеції домінують гідроелектростанції та атомні електростанції, які разом виробляють близько 75% електроенергії, а на вітрову енергію припадає ще 17%.
Ключові теги: Швеція
 

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