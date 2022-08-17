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У Європі через дорогу електрику почали зупинятися заводи
16:33 17.08.2022 |
Збільшення цін на електроенергію в Європі змушує власників найбільш енергомістких виробництв закривати їх. У вівторок компанія Nyrstar оголосила, що на початку наступного місяця зупинить свій цинковий завод Budel у Нідерландах, а у середу стало відомо про зупинку великого алюмінієвого заводу Slovalco у Словаччині.
Власник підприємства компанія Norsk Hydro повідомила, що за нинішніх цін на електрику Slovalco приноситиме тільки збитки.
Загальна потужність Slovalco - 175 000 алюмінію на рік, але останні місяці завод працював лише на 60% від потужності. До кінця вересня основні виробничі лінії заводу будуть законсервовані повністю, він відновить роботу, коли дозволятимуть ринкові умови.
Базова вартість електроенергії у Європі піднялась вище 500 євро за МВт-год. Це означає збільшення на 500% за останній рік, пише Bloomberg.
Ціни збільшуються через побоювання, що Європі може не вистачити газу на зиму, і поки що немає ознак того, що вартість електроенергії піде на спад. Потужностей АЕС, гідро- та вугільних електростанцій Європи недостатньо, щоб компенсувати скорочення постачань газу.
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