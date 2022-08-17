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Найбільший імпортер газу Німеччини втратив понад 12 млрд євро в першій половині року
13:57 17.08.2022 |
Найбільший імпортер газу Німеччини Uniper зазнав збитків у розмірі понад 12 млрд євро за перше півріччя - понад половина з них пов'язані з газовою кризою через РФ.
Про це йдеться у повідомленні агентства DPA, пише "Європейська правда".
Близько 6,5 млрд євро збитків пов'язані з перебоями у постачанні газу з Росії внаслідок війни в Україні, повідомила компанія у середу.
Цифри також показали списання на 2,7 мільярда євро, у тому числі через зупинку проєкту газопроводу "Північний потік-2"
"У 2023 році ми очікуємо поліпшення доходів і прагнемо вийти із зони збитків з 2024 року", - прокоментувала фінансовий директор компанії Тіїна Туомела.
Uniper щосили намагається втриматися на плаву, їй доводиться купувати дорожчий газ на ринку для виконання контрактів через скорочення поставок із Росії.
Це спричинило проблеми з ліквідністю, оскільки Uniper досі не могла перекласти підвищення цін на клієнтів.
Uniper обслуговує понад 100 муніципальних комунальних та промислових підприємств у Німеччині, найбільшій економіці Європи.
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