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Стів Джобс
Росія відмовляється забирати турбіну для «Північного потоку» з Німеччини
13:42 17.08.2022 |
Турбіна для російського газопроводу "Північний потік" готова до використання та, як і раніше, знаходиться в опечатаному стані в німецькому місті Мюльгайм-на-Рурі. Жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей з Росією не видно, повідомив представник компанії-виробника турбіни Siemens Energy в середу, 17 серпня.
За його словами, Росія продовжує "чіплятися" до документів та висувати безглузді вимоги. Турбіну планують доправити в РФ вантажівкою, тому посилання Росії на низький рівень води, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник.
Непотрібна турбіна
14 червня Росія скоротила постачання газу до Німеччини "Північним потоком" через нібито нестачу турбіни від Siemens. У компанії відповіли, що не можуть повернути її з ремонту в Канаді через санкції, запроваджені проти РФ за війну в Україні. Пізніше Німеччина та Канада домовились, що задля уникнення порушення Оттавою санкцій, турбіну спершу відправлять до ФРН, а та передасть її "Газпрому". У Берліні наполягають, що це не порушує санкцій Європейського Союзу, однак в Україні рішення вважають абсолютно неприйнятним винятком із санкційного режиму проти Росії.
В середні липня агенція Reuters повідомила, що Москва так і не надала документів про те, куди і через який митний пункт слід транспортувати турбіну. За словами віцеканцлера ФРН Роберта Габека (Robert Habeck), "іноді складається враження, що Росія більше не хоче повертати турбіну".
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) два тижні тому заявив, що Росія використовує надумані приводи для скорочення обсягу поставок газу, порушуючи контракт. За його словами, турбіна готова до використання і може бути будь-якої миті поставлена Росії. "Очевидно, що нічого, абсолютно нічого не перешкоджає транспортуванню та підключенню цієї турбіни в Росії", - наголосив він.
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