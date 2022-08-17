Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія відмовляється забирати турбіну для «Північного потоку» з Німеччини

 

Турбіна для російського газопроводу "Північний потік" готова до використання та, як і раніше, знаходиться в опечатаному стані в німецькому місті Мюльгайм-на-Рурі. Жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей з Росією не видно, повідомив представник компанії-виробника турбіни Siemens Energy в середу, 17 серпня.

За його словами, Росія продовжує "чіплятися" до документів та висувати безглузді вимоги. Турбіну планують доправити в РФ вантажівкою, тому посилання Росії на низький рівень води, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник.

Непотрібна турбіна

14 червня Росія скоротила постачання газу до Німеччини "Північним потоком" через нібито нестачу турбіни від Siemens. У компанії відповіли, що не можуть повернути її з ремонту в Канаді через санкції, запроваджені проти РФ за війну в Україні. Пізніше Німеччина та Канада домовились, що задля уникнення порушення Оттавою санкцій, турбіну спершу відправлять до ФРН, а та передасть її "Газпрому". У Берліні наполягають, що це не порушує санкцій Європейського Союзу, однак в Україні рішення вважають абсолютно неприйнятним винятком із санкційного режиму проти Росії.

В середні липня агенція Reuters повідомила, що Москва так і не надала документів про те, куди і через який митний пункт слід транспортувати турбіну. За словами віцеканцлера ФРН Роберта Габека (Robert Habeck), "іноді складається враження, що Росія більше не хоче повертати турбіну".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) два тижні тому заявив, що Росія використовує надумані приводи для скорочення обсягу поставок газу, порушуючи контракт. За його словами, турбіна готова до використання і може бути будь-якої миті поставлена ​​Росії. "Очевидно, що нічого, абсолютно нічого не перешкоджає транспортуванню та підключенню цієї турбіни в Росії", - наголосив він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,1738
  0,1408
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3984  0,18 0,46 40,3150  0,19 0,48
EUR 39,8144  0,17 0,43 41,0494  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес