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АНАЛІТИКА

Країни Заходу закликають присвоїти російським алмазам статус «кривавих»

 

Сполучені Штати та інші країни вимагають, щоб російські алмази отримали статус «кривавих» або «конфліктних». Адже їхній продаж сприяє фінансуванню війни РФ в Україні.

Про це йдеться у листі чиновника Держдепу США Джоржа Каджаті голові Кімберлійського процесу - міжнародної організації, створеній ООН, для боротьби з розповсюдженням алмазів із зон конфлікту, передає New York Times.

"Доходи від цього виробництва приносять користь тій самій державі, яка веде навмисну, неспровоковану та невиправдану війну", - зазначив він.

Європейський Союз, Канада, інші західні країни, а також Україна та кілька організацій також приєдналися до відповідних закликів.

Зазначається, що питання про те, чи можна вважати російське дорогоцінне каміння "конфліктними", країни-учасниці Кімберлійського процесу розглядали в червні. Тоді представники РФ, Білорусі та Китаю заветували це рішення. У Росії вважають це "політичною демагогією".

Наступна зустріч учасників Кімберлійського процесу запланована на листопад, і напруга довкола російських алмазів загрожує затьмарити її роботу, пише видання.

"Кімберлійський процес не може мовчати після військової агресії одного учасника проти іншого", - заявив виданню представник Європейської служби зовнішніх справ.

Росія - найбільший у світі постачальник маленьких алмазів. Окрім енергетичних ресурсів, Росія отримує найбільше експортного доходу саме від алмазів. Російські алмази багато років були дуже популярні в Америці, оскільки, на відміну від африканських, їх не можна було запідозрити у "кривавості".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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