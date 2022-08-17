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Країни Заходу закликають присвоїти російським алмазам статус «кривавих»
11:57 17.08.2022 |
Сполучені Штати та інші країни вимагають, щоб російські алмази отримали статус «кривавих» або «конфліктних». Адже їхній продаж сприяє фінансуванню війни РФ в Україні.
Про це йдеться у листі чиновника Держдепу США Джоржа Каджаті голові Кімберлійського процесу - міжнародної організації, створеній ООН, для боротьби з розповсюдженням алмазів із зон конфлікту, передає New York Times.
"Доходи від цього виробництва приносять користь тій самій державі, яка веде навмисну, неспровоковану та невиправдану війну", - зазначив він.
Європейський Союз, Канада, інші західні країни, а також Україна та кілька організацій також приєдналися до відповідних закликів.
Зазначається, що питання про те, чи можна вважати російське дорогоцінне каміння "конфліктними", країни-учасниці Кімберлійського процесу розглядали в червні. Тоді представники РФ, Білорусі та Китаю заветували це рішення. У Росії вважають це "політичною демагогією".
Наступна зустріч учасників Кімберлійського процесу запланована на листопад, і напруга довкола російських алмазів загрожує затьмарити її роботу, пише видання.
"Кімберлійський процес не може мовчати після військової агресії одного учасника проти іншого", - заявив виданню представник Європейської служби зовнішніх справ.
Росія - найбільший у світі постачальник маленьких алмазів. Окрім енергетичних ресурсів, Росія отримує найбільше експортного доходу саме від алмазів. Російські алмази багато років були дуже популярні в Америці, оскільки, на відміну від африканських, їх не можна було запідозрити у "кривавості".
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